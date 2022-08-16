РФ может заблокировать выезд из Крыма для проведения "контртеррористической операции" – Центр стратегической коммуникации

По мнению аналитиков центра, относительно "спокойная" жизнь на полуострове завершилась после масштабного вторжения России в Украину. Его территория используется в качестве плацдарма для агрессии – как база кораблей, самолетов и наземных войск, и эти объекты являются законными целями Вооруженных сил Украины.

"Россия подвергает мирное население Крыма опасности, нашпиговав полуостров оружием и боеприпасами. Жителям стоит выяснить, не расположены ли военные цели вблизи их жилья", – говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что на фоне последних событий РФ может принять решение о блокировании выезда с полуострова для проведения "контртеррористической операции". Цель – удержать человеческий ресурс для мобилизации и использование гражданских в качестве "живого щита" в случае наступления ВСУ.