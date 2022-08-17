Взрывы возле Джанкоя в Крыму нанесли существенный ущерб логистике российских войск – Институт изучения войны

Аналитики отмечают, что российские войска использовали Джанкой в качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь.

Сейчас же российские власти приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из России в Крым.

Хоть Украина официально не брала ответственность на себя за эти взрывы, в Институте считают, что они являются частью последовательного контрнаступления Украины по восстановлению контроля над западным берегом Днепра.

"Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные линии связи, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной Херсонской области", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что конечным результатом этой операции, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак.