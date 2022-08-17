Взрывы возле Джанкоя в Крыму нанесли существенный ущерб логистике российских войск – Институт изучения войны

Аналитики отмечают, что российские войска использовали Джанкой в качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь.
Сейчас же российские власти приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из России в Крым.
Хоть Украина официально не брала ответственность на себя за эти взрывы, в Институте считают, что они являются частью последовательного контрнаступления Украины по восстановлению контроля над западным берегом Днепра.
"Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные линии связи, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной Херсонской области", – говорится в отчете.
Аналитики считают, что конечным результатом этой операции, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак.
16 августа в районе поселка Азовское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. Оккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме. Взрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали.
Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, но президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.