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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрывы возле Джанкоя в Крыму нанесли существенный ущерб логистике российских войск – Институт изучения войны

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16 августа в Крыму случилось несколько взрывов
16 августа в Крыму случилось несколько взрывов
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Серия взрывов на российском складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе и на аэродроме возле Гвардейского в Крыму нанесли значительный ущерб российским войскам и серьезно нарушили логистику. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны от 16 августа.

Аналитики отмечают, что российские войска использовали Джанкой в качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь.

Сейчас же российские власти приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из России в Крым.

Хоть Украина официально не брала ответственность на себя за эти взрывы, в Институте считают, что они являются частью последовательного контрнаступления Украины по восстановлению контроля над западным берегом Днепра.

"Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные линии связи, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной Херсонской области", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что конечным результатом этой операции, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак.

Контекст:

16 августа в районе поселка Азовское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотноОккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродромеВзрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали. 

Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, но президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, взрыв, война, Джанкой, война России против Украины
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