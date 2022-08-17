Ситуация с безопасностью в Крыму для оккупантов ухудшилась после взрывов под Джанкоем – британская разведка

"16 августа 2022 года как российские, так и украинские официальные лица признали, что под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, где также, вероятно, были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция. Российские СМИ также сообщают, что дым поднимался из-под авиабазы возде Гвардейского в центре Крыма", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что под Джанкоем и Гвардейским расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму.

"Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины. Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", – отметили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)