Ситуация с безопасностью в Крыму для оккупантов ухудшилась после взрывов под Джанкоем – британская разведка

"16 августа 2022 года как российские, так и украинские официальные лица признали, что под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, где также, вероятно, были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция. Российские СМИ также сообщают, что дым поднимался из-под авиабазы возде Гвардейского в центре Крыма", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что под Джанкоем и Гвардейским расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму.
"Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины. Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", – отметили в разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 17, 2022
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9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.