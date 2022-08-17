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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Ситуация с безопасностью в Крыму для оккупантов ухудшилась после взрывов под Джанкоем – британская разведка

16 августа произошли взрывы на российском складе с боеприпасами
16 августа произошли взрывы на российском складе с боеприпасами
Фото: EPA

Российское командование, вероятно, будет обеспокоено ухудшением ситуации с безопасностью во временно оккупированном Крыму после взрывов возле Джанкоя 16 августа. Об этом 17 августа в Twitter заявила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"16 августа 2022 года как российские, так и украинские официальные лица признали, что под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, где также, вероятно, были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция. Российские СМИ также сообщают, что дым поднимался из-под авиабазы возде Гвардейского в центре Крыма", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что под Джанкоем и Гвардейским расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму.

"Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины. Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", – отметили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Теги: Великобритания, разведка, Джанкой, война России против Украины
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