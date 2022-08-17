ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон: Обращаюсь ко всем, кто приехал из России в украинский Крым: собирайте манатки и дуйте оттуда, пока вас не снесло взрывной волной

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Гордон: В Крыму загорелась не база, а пердаки. Россия до конца не понимает, во что она вляпалась, впереди у нее немало потрясений
Гордон: В Крыму загорелась не база, а пердаки. Россия до конца не понимает, во что она вляпалась, впереди у нее немало потрясений
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в интервью главному редактору издания Алесе Бацман призвал россиян, которые приехали в украинский Крым в период его оккупации Россией, как можно скорее покинуть полуостров.

Таким образом журналист прокомментировал взрывы, которые 16 августа раздались в Крыму, в частности вблизи Джанкоя.

"Загорелась не [военная] база, загорелись пердаки. И горят, и дымят. Ты знаешь, какое прекрасное утро, когда ты просыпаешься и видишь среди свежих новостей видео, как взрываются склады в Крыму, как красиво детонируют снаряды, как это все горит. Потрясающая картинка! – сказал Гордон. – Я думаю, что Россия до конца не понимает еще, во что она вляпалась. Думаю, впереди у нее немало потрясений".

Гордон рассказал, что сразу после взрывов в Крыму написал пост в Instagram, в котором посоветовал незаконно поселившимся на полуострове россиянам "собирать манатки" (по данным оккупационной власти на 2021 год, за время оккупации в Крым переехало более 200 тыс. россиян, при этом украинские власти годом ранее оценивали количество переселившихся на полуостров граждан России в 300 тыс.). 

"Я написал, что наши доблестные ВСУ сегодня ударили по скоплению живой силы, боеприпасов и техники на территории временно оккупированного Крыма. Я дам совет россиянам, которые приехали в Крым, в украинский Крым, за последние восемь лет (а дальше крылатая фраза неизвестного классика): "П...здуйте на х..й отсюда, ...баные п...дарасы". Это сегодня как никогда актуальная фраза, которую я произнес, обращаясь к российской армии на третий или на четвертый день агрессии в эфире телеканала "Дождь", после которой его закрыли. Вся эта шушера российская, которая приехала на постоянное место жительства в украинский Крым, не спросив разрешения украинских властей, в течение этих восьми с лишним лет, должна собирать свои манатки и бежать оттуда, потому что туда войдут Вооруженные силы Украины и потому что Крым  это Украина".

Он напомнил, что все переселившиеся в Крым россияне нарушили украинское законодательство. 

"Они не спрашивали наши власти, можно ли им туда приезжать, и приезжали, минуя нашу границу и нашу таможню. Поэтому самое время [убираться], я искренне говорю. Я сейчас обращаюсь ко всем крымчанам, которые не являются крымчанами, а которые приехали из России на нашу территорию: собирайте свои манатки и дуйте оттуда, пока вас не снесло взрывной волной от разрушенных, разбитых складов с вооружениями, подводных лодок и прочей рухляди Черноморского флота Российской Федерации", – посоветовал журналист.

Гордон убежден, что построенный после оккупации Крымский мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край России, будет разрушен. 

"Меня троллили постоянно [из-за заявлений, что Крымского моста не будет], – отметил журналист. – Смотри, я ж не пророк и не предсказатель, я просто вслух рассуждал. Я говорил, что чемпионата мира по футболу в России не будет и Крымского моста не будет. Ну вот мне несколько лет назад постоянно говорили: "Но вы же сказали, что чемпионата мира по футболу в России не будет!" Я говорю: "А что, он был? Он был куплен. Разве это можно назвать чемпионатом мира по футболу?" Говорили: "А вы сказали, что [газопровода между Россией и Германией] "Северный поток – 2" не будет!" А я говорю: "А что, есть "Северный поток – 2", он работает?" – "А вы сказали: "Крымского моста не будет, а он стоит". Я говорю: "Подождите, скоро не будет стоять, причем у всех у вас не будет стоять".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. 

16 августа в районе поселка Азовское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотноОккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское –  взрывы на военном аэродромеВзрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали. 

Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, но президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Алеся Бацман, Джанкой, война России против Украины, взрывы, Крымский мост, деоккупация, Новофедоровка
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