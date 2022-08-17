Гордон: Обращаюсь ко всем, кто приехал из России в украинский Крым: собирайте манатки и дуйте оттуда, пока вас не снесло взрывной волной

Гордон: В Крыму загорелась не база, а пердаки. Россия до конца не понимает, во что она вляпалась, впереди у нее немало потрясений Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Таким образом журналист прокомментировал взрывы, которые 16 августа раздались в Крыму, в частности вблизи Джанкоя.

"Загорелась не [военная] база, загорелись пердаки. И горят, и дымят. Ты знаешь, какое прекрасное утро, когда ты просыпаешься и видишь среди свежих новостей видео, как взрываются склады в Крыму, как красиво детонируют снаряды, как это все горит. Потрясающая картинка! – сказал Гордон. – Я думаю, что Россия до конца не понимает еще, во что она вляпалась. Думаю, впереди у нее немало потрясений".

Гордон рассказал, что сразу после взрывов в Крыму написал пост в Instagram, в котором посоветовал незаконно поселившимся на полуострове россиянам "собирать манатки" (по данным оккупационной власти на 2021 год, за время оккупации в Крым переехало более 200 тыс. россиян, при этом украинские власти годом ранее оценивали количество переселившихся на полуостров граждан России в 300 тыс.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Я написал, что наши доблестные ВСУ сегодня ударили по скоплению живой силы, боеприпасов и техники на территории временно оккупированного Крыма. Я дам совет россиянам, которые приехали в Крым, в украинский Крым, за последние восемь лет (а дальше крылатая фраза неизвестного классика): "П...здуйте на х..й отсюда, ...баные п...дарасы". Это сегодня как никогда актуальная фраза, которую я произнес, обращаясь к российской армии на третий или на четвертый день агрессии в эфире телеканала "Дождь", после которой его закрыли. Вся эта шушера российская, которая приехала на постоянное место жительства в украинский Крым, не спросив разрешения украинских властей, в течение этих восьми с лишним лет, должна собирать свои манатки и бежать оттуда, потому что туда войдут Вооруженные силы Украины и потому что Крым – это Украина".

Он напомнил, что все переселившиеся в Крым россияне нарушили украинское законодательство.

"Они не спрашивали наши власти, можно ли им туда приезжать, и приезжали, минуя нашу границу и нашу таможню. Поэтому самое время [убираться], я искренне говорю. Я сейчас обращаюсь ко всем крымчанам, которые не являются крымчанами, а которые приехали из России на нашу территорию: собирайте свои манатки и дуйте оттуда, пока вас не снесло взрывной волной от разрушенных, разбитых складов с вооружениями, подводных лодок и прочей рухляди Черноморского флота Российской Федерации", – посоветовал журналист.

Гордон убежден, что построенный после оккупации Крымский мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край России, будет разрушен.

"Меня троллили постоянно [из-за заявлений, что Крымского моста не будет], – отметил журналист. – Смотри, я ж не пророк и не предсказатель, я просто вслух рассуждал. Я говорил, что чемпионата мира по футболу в России не будет и Крымского моста не будет. Ну вот мне несколько лет назад постоянно говорили: "Но вы же сказали, что чемпионата мира по футболу в России не будет!" Я говорю: "А что, он был? Он был куплен. Разве это можно назвать чемпионатом мира по футболу?" Говорили: "А вы сказали, что [газопровода между Россией и Германией] "Северный поток – 2" не будет!" А я говорю: "А что, есть "Северный поток – 2", он работает?" – "А вы сказали: "Крымского моста не будет, а он стоит". Я говорю: "Подождите, скоро не будет стоять, причем у всех у вас не будет стоять".

ВИДЕО