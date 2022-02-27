Гордон – российской армии: П...здуйте на х...й отсюда, ...баные п...дарасы!

Дмитрий Гордон: Я ненавижу ваше государство. Я ненавижу вашу армию, которая сеет смерть у меня дома Фото: Дмитрий Гордон / YouTube

"Я ненавижу ваше государство. Я ненавижу вашу армию, которая сеет смерть у меня дома. Это страшное преступление. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к российским солдатам: вас посылают сюда как пушечное мясо. Горят массово БТРы, танки, вас сжигают заживо. Весь народ встал. Я хочу сказать российской армии: п...здуйте н...хуй отсюда, ...баные п...дарасы!" – сказал украинский журналист.

Ведущая перебила Гордона и сказала, что телеканал не может позволить мат в эфире: "Это правда, совершенно недопустимо!" После этого в студии прервали включение журналиста.