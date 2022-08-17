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Крымский мост должен быть уничтожен – Подоляк

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Россияне построили Крымский мост после оккупации Крыма
Россияне построили Крымский мост после оккупации Крыма
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Крымский мост, как и другие незаконные сооружения российских оккупантов, должен быть уничтожен. Об этом он заявил в интервью The Guardian, которое вышло 17 августа.

По словам Подоляка, это "незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму".

"Такие объекты должны быть уничтожены", – добавил он.

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.

В апреле 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

В МВД Украины заявили, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

13 июля Данилов сообщил, что российские оккупанты усилили оборону Крымского моста. "Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которую поставили для охраны этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск", – сказал секретарь СНБО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, война России против Украины, Крымский мост, Михаил Подоляк
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