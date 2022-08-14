Подоляк: Крым – не часть РФ, у Украины есть законные основания освобождать территории с помощью любого оружия

"Напомню основы. Крым – не часть России, как и Донецк или Херсон. ЗАЭС – не российский объект, а украинская атомная станция. Россия – страна-захватчик и убийца, которая пришла на чужую землю с войной. У Украины есть все законные основания освобождать свои территории, в том числе с помощью любого оружия", – написал он.

Нагадаю основи… Крим — НЕ частина Росії, як і Донецьк чи Херсон. ЗАЕС — не * об‘єкт, а * атомна станція. Рф — країна-загарбник та вбивця, що прийшла на чужу землю з війною. Україна має всі законні підстави звільняти свої території, зокрема за допомогою будь-якої зброї.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, в результате которой в оккупации оказались Донецк и Луганск. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, захватив в том числе часть юга Украины включительно с Херсоном.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов с северных областей, боевые действия продолжаются на юге и востоке страны.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля. В Херсонской обладминистрации сообщали 2 августа об освобождении 53 населенных пункта в регионе.

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, в июле в "Энергоатоме" отмечали, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции. 9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.