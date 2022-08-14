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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Крым – не часть РФ, у Украины есть законные основания освобождать территории с помощью любого оружия

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Подоляк отметил, что Россия "страна-захватчик и убийца"
Подоляк отметил, что Россия – "страна-захватчик и убийца"
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Украина имеет право освобождать свою территорию включительно с оккупированным Крымом с помощью любого оружия. Об этом 14 августа заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Напомню основы. Крым – не часть России, как и Донецк или Херсон. ЗАЭС – не российский объект, а украинская атомная станция. Россия – страна-захватчик и убийца, которая пришла на чужую землю с войной. У Украины есть все законные основания освобождать свои территории, в том числе с помощью любого оружия", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, в результате которой в оккупации оказались Донецк и Луганск. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, захватив в том числе часть юга Украины включительно с Херсоном.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов с северных областей, боевые действия продолжаются на юге и востоке страны.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля. В Херсонской обладминистрации сообщали 2 августа об освобождении 53 населенных пункта в регионе.

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, в июле в "Энергоатоме" отмечали, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции. 9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецк, Крым, оружие, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, АЭС, вторжение, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, войска, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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