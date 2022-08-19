СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА

О пожаре и детонации после удара в аэропорту Бельбек сообщил Гиркин Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом в Twitter сообщил репортер агентства Reuters Феликс Лайт со ссылкой на источники на полуострове.

"Взрывы произошли в окрестностях военного аэропорта Бельбек на севере Севастополя", – написал он.

CRIMEAN SOURCES SAY BLASTS TOOK PLACE IN THE VICINITY OF THE BELBEK MILITARY AIRPORT NORTH OF SEVASTOPOL - Reuters News — Felix Light (@felix_light) August 18, 2022

О звуках взрывов "Агентство. Новости" также рассказали жители Севастополя.

"Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о звуках взрывов на улице… Все собеседники "Агентства" проживают в нескольких километрах от военного аэропорта "Бельбек", – отмечается в Telegram СМИ. – Один из собеседников "Агентства" сообщил, что в районе аэродрома виден дым. Он просматривается даже в темноте. Два севастопольца, проживающие недалеко с аэродромом, сообщили "Агентству", что не видят огня".

Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек подтвердил в Telegram бывший главарь боевиков "ДНР" россиянин Игорь Гиркин (Стрелков).

"Пожар и детонация", – кратко отреагировал он.

О прилетах на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму написал в Facebook советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Вот теперь действительно… Как Вы понимаете – мы тут не при чем. Курить меньше надо", – указал он.

В то же время так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев опроверг в Telegram удар по аэропорту Бельбек.

"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал", – подчеркнул Развожаев.

Вечером 18 августа жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что сработала ПВО.

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