СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА

Об этом в Twitter сообщил репортер агентства Reuters Феликс Лайт со ссылкой на источники на полуострове.
"Взрывы произошли в окрестностях военного аэропорта Бельбек на севере Севастополя", – написал он.
CRIMEAN SOURCES SAY BLASTS TOOK PLACE IN THE VICINITY OF THE BELBEK MILITARY AIRPORT NORTH OF SEVASTOPOL - Reuters News— Felix Light (@felix_light) August 18, 2022
О звуках взрывов "Агентство. Новости" также рассказали жители Севастополя.
"Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о звуках взрывов на улице… Все собеседники "Агентства" проживают в нескольких километрах от военного аэропорта "Бельбек", – отмечается в Telegram СМИ. – Один из собеседников "Агентства" сообщил, что в районе аэродрома виден дым. Он просматривается даже в темноте. Два севастопольца, проживающие недалеко с аэродромом, сообщили "Агентству", что не видят огня".
Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек подтвердил в Telegram бывший главарь боевиков "ДНР" россиянин Игорь Гиркин (Стрелков).
"Пожар и детонация", – кратко отреагировал он.
О прилетах на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму написал в Facebook советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Вот теперь действительно… Как Вы понимаете – мы тут не при чем. Курить меньше надо", – указал он.
В то же время так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев опроверг в Telegram удар по аэропорту Бельбек.
"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал", – подчеркнул Развожаев.
Вечером 18 августа жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что сработала ПВО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.
Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.