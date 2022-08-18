В ISW рассказали, зачем Россия пытается представить удары по Крыму как теракты

Взрывы в Крыму РФ будет позиционировать как теракты, чтобы отвлечь внимание от собственного терроризма – ISW Фото: EPA

"Российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированных территориях с якобы "исламистским экстремизмом" в попытке удалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством – спонсором терроризма", – сказано в сообщении.

В ISW отмечают, что 17 августа назначенный оккупантами "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове якобы нейтрализовали очаги крымскотатарского движения "Хизб ут-Тахрир". Он обвинил Украину в якобы координации операций "Хизб ут-Тахрир" против оккупантов, однако никаких доказательств причастности не предоставил, подчеркивают аналитики.

В свою очередь в ISW заявили, что удары по российским военным объектам являются законным применением силы со стороны Украины, а не террористическим актом.

"Нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили исламистские экстремисты", – заявили американские эксперты.

Исламистская партия "Хизб ут-Тахрир" запрещена и признана террористической в России, но свободно действует в Украине и в большинстве европейских стран.