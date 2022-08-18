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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW рассказали, зачем Россия пытается представить удары по Крыму как теракты

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Взрывы в Крыму РФ будет позиционировать как теракты, чтобы отвлечь внимание от собственного терроризма ISW
Взрывы в Крыму РФ будет позиционировать как теракты, чтобы отвлечь внимание от собственного терроризма – ISW
Фото: EPA

Российское военное руководство ложно утверждает, что недавние нападения на российские военные объекты во временно оккупированном Крыму являются терактами, чтобы отвлечь внимание мира от призывов объявить саму Россию государством спонсором терроризма. Об этом 17 августа пишет в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

"Российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированных территориях с якобы "исламистским экстремизмом" в попытке удалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством – спонсором терроризма", – сказано в сообщении.

В ISW отмечают, что 17 августа назначенный оккупантами "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове якобы нейтрализовали очаги крымскотатарского движения "Хизб ут-Тахрир". Он обвинил Украину в якобы координации операций "Хизб ут-Тахрир" против оккупантов, однако никаких доказательств причастности не предоставил, подчеркивают аналитики.

В свою очередь в ISW заявили, что удары по российским военным объектам являются законным применением силы со стороны Украины, а не террористическим актом.

"Нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили исламистские экстремисты", – заявили американские эксперты.

Исламистская партия "Хизб ут-Тахрир" запрещена и признана террористической в России, но свободно действует в Украине и в большинстве европейских стран.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

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