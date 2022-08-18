В ISW рассказали, зачем Россия пытается представить удары по Крыму как теракты

"Российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированных территориях с якобы "исламистским экстремизмом" в попытке удалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством – спонсором терроризма", – сказано в сообщении.
В ISW отмечают, что 17 августа назначенный оккупантами "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове якобы нейтрализовали очаги крымскотатарского движения "Хизб ут-Тахрир". Он обвинил Украину в якобы координации операций "Хизб ут-Тахрир" против оккупантов, однако никаких доказательств причастности не предоставил, подчеркивают аналитики.
В свою очередь в ISW заявили, что удары по российским военным объектам являются законным применением силы со стороны Украины, а не террористическим актом.
"Нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили исламистские экстремисты", – заявили американские эксперты.
Исламистская партия "Хизб ут-Тахрир" запрещена и признана террористической в России, но свободно действует в Украине и в большинстве европейских стран.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.
Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.