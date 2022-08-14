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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Новое дело "Хизб ут-Тахрир". ФСБ задержала шестерых крымских татар, одного из них полтора часа пытали – СМИ

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В Крыму продолжаются преследования крымских татар
В Крыму продолжаются преследования крымских татар
Фото: crimean-solidarity.org

11 августа в Джанкойском районе в оккупированном Крыму ФСБ провела обыски в домах крымских татар. Шесть человек задержали, 12 августа пятерых из них отправили в СИЗО, одного – под домашний арест, сообщило издание "Ґрати".

Задержали 31-летнего активиста Энвера Кроша, 37-летнего сотрудника объединения "Крымская солидарность" Вилена Темерьянова, 65-летнего голубевода Сеитию Аббозова, 29-летнего фермера Мурата Мустафаева, 46-летнего разнорабочего Эдема Бекирова и 58-летнего Рената Алиева (он занимался сопровождением туристов).  

По версии следствия, Крош не позже февраля 2015 года организовал в Джанкое ячейку "Хизб ут-Тахрир" и якобы пригласил в нее остальных пятерых задержанных. Кроша обвиняют в "организации ячейки террористической организации", остальных — в участии в ней. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Крош якобы "осуществляет скрытную антироссийскую, антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения". 

Исламская партия "Хизб ут-Тахрир" запрещена и признана террористической в России, но действует свободно в Украине и большинстве европейских стран.

"Ґрати" пишут, что Кроша после обыска повезли из Джанкоя в Симферополь на "Газели" в сопровождении шести оперативников в масках. Позже он рассказал адвокату Эмилю Курбединову, что по дороге его избивали и пытали, добиваясь того, чтобы он разблокировал телефон.

"Ему застегнули руки сзади наручниками, положили на пол лицом вниз и стали поднимать руки за наручники настолько сильно, что его тело поднималось и он падал. При этом постоянно приказывали разблокировать телефон. После этого ему накинули ремень на голову и задирали ее, закрывая нос и рот, чтобы он не мог дышать. Все это сопровождалось постоянными ударами по голове и телу, оперативники становились ему на ноги... Потом его посадили на сиденье и еще где-то час дороги до Симферополя били по голове и пытались прикладывать телефон к пальцам, чтобы разблокировать, это не сработало", – говорится в материале "Ґрат". 

Телефон Крош не разблокировал. Когда адвокат увидел его в управлении ФСБ, у него были кровоподтеки на затылке, у виска – большая шишка от удара, на левой ноге – резаная рана с запекшейся кровью, руки будто изрезаны наручниками до крови.

12 августа "Киевский райсуд Симферополя" рассмотрел ходатайства следователей о мерах пресечения для задержанных. Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе ФСБ, в зал не пустили не только журналистов, но даже родных.

Сеития Аббозов отправился под домашний арест. Следователь сам вышел с таким ходатайством из-за состояния здоровья пожилого крымчанина. Аббозов не стал отрицать, что является членом "Хизб ут-Тахрир", но заявил, что не согласен с признанием партии террористической организацией и на встречах в 2015 году, которые послужили основанием для дела, мусульмане говорили о религии и политике, а не терактах.

Всех остальных задержанных суд отправил на два месяца в СИЗО. Никто из них не признал себя виновным.

После ареста Кроша его супруга Айше сообщила, что он "попросил купить ему рулон пластыря и передать в СИЗО, потому что из ран, полученных вчера по дороге, сочится".

"Ґрати" напоминают, что это не первый раз, когда Кроша пытают сотрудники ФСБ. В 2015 году с помощью электричества они пытались заставить его сотрудничать с российской спецслужбой. Он и тогда отказался.

 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В МИД Украины летом 2022-го отметили, что за годы временной оккупации Крыма по обвинениям в причастности к "Хизб ут-Тахрир" незаконно арестовано более 90 человек, большинство из которых – крымские татары. По информации "Крымской солидарности", 40 из них вынесли приговоры на длительные сроки заключения – от 7 до 19 лет лишения свободы. 

Теги: Россия, Крым, Симферополь, ислам, арест, ФСБ, крымские татары, обыск, пытки, мусульмане, спецслужбы, Джанкой, Хизб ут-Тахрир, обыски, суд, Энвер Крош
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