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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Суд в РФ лишил свободы трех человек по делу "Хизб ут-Тахрир". В МИД Украины выразили протест и потребовали их освободить

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МИД призвал международное сообщество осудить судебные преследования Россией граждан Украины на временно оккупированных территориях
МИД призвал международное сообщество осудить судебные преследования Россией граждан Украины на временно оккупированных территориях
Фото: depositphotos.com

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 8 июля вынес два приговора по делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщило движение "Крымская солидарность".

Повара Эрнеста Ибрагимова и предпринимателя Олега Федорова суд приговорил к 13 годам лишения свободы, а строителя Исмета Ибрагимова – к 19 годам заключения в колонии строгого режима.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приговорами Федорову и Ибрагимовым.

"Суд вынес политически мотивированные вердикты о заключении на 19 лет Исмета Ибрагимова и на 13 лет Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова. Эти решения являются очередным подтверждением агрессивной политики России, направленной на уничтожение крымских татар и их идентичности", – говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что Исмет Ибрагимов был задержан в июле 2020 года, а  Федоров и Эрнест Ибрагимов – в феврале 2021-го силовыми структурами РФ во временно оккупированном Крыму после массовых обысков у крымских татар. Впоследствии их незаконно переместили в Россию и безосновательно обвинили в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ называют террористической.

В пресс-службе отметили, что за годы временной оккупации Крыма по обвинениям в причастности к "Хизб ут-Тахрир" арестовано уже более 90 человек, большинство из которых – крымские татары.

"Россия должна отменить решение суда и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить любые политические преследования и репрессии против представителей крымскотатарского народа, в том числе путем использования российского антитеррористического законодательства для их преследования. Призываем международное сообщество осудить применение РФ практики судебных преследований граждан Украины на временно оккупированных территориях, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на нее и требовать прекращения нарушений норм международного гуманитарного права на всех оккупированных Россией территориях Украины, в том числе в рамках Международной крымской платформы", – заявили в министерстве.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, МИД Украины, крымские татары, Ростов, война России против Украины, Хизб ут-Тахрир
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