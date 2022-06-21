Суд в Крыму закрыл уголовное дело против главы судакского Меджлиса Аметова

Обыски в доме и кафе Аметова прошли в 2019 году Фото: crimean-solidarity.org

Российские силовики провели обыски у Аметова в оккупированном Судаке в сентябре 2019 года. По словам Аметова, из его домашнего музея изъяли наган 30-х годов, штык-ножи, оружие времен Великой Отечественной войны, из принадлежащего ему кафе – несколько бутылок алкоголя. Также у него забрали "на экспертизу" удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.

Оружие также отправили на экспертизу. Выяснилось, что оно было изготовлено в конце XIX – начале XX века и из него нельзя стрелять, отмечают "Ґрати".

Тем не менее против Аметова возбудили дело о незаконном хранении оружия. Сам крымский татарин заявлял, что считает дело сфабрикованным и связанным с его общественной деятельностью, пишет "Крымская солидарность".

5 августа 2021 года "Судакский горсуд" приговорил Аметова к восьми месяцам ограничения свободы. Возложенные на него ограничения включали в себя обязательства являться в полицию раз в месяц для регистрации, запрет покидать место жительства без согласования и другие.

Защита не согласилась и подала апелляцию. Ее рассмотрел "Верховный суд Крыма" и отправил дело на пересмотр.

"Судакский городской суд вновь изучил дело и прекратил рассмотрение уголовного дела против Ильвера Аметова в связи с тем, что тот добровольно сдал оружие, являющееся музейным экспонатом", – рассказал адвокат. Он подчеркнул, что это не оправдательный приговор, а решение о прекращении уголовного преследования.

"Редкая для Крыма история со счастливым концом", – прокомментировали "Ґрати", следящие за проходящими на оккупированном полуострове преследованиями крымских татар.