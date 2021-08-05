Крымскому татарину Аметову в аннексированном Крыму вынесли приговор за старинное оружие

Приговор вынес так называемый "Судакский городской суд".

Денисова подчеркнула, что решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку до оккупации Аметов был членом органа крымскотатарского народа.

"Во время обыска в сентябре 2019 года из его домашнего музея были изъяты старинные экспонаты оружия, которые он коллекционировал более 20 лет. Антикварные предметы являются частью культурного наследия крымскотатарского народа", – пояснила Денисова.

Денисова отметила, что теперь он должен ежемесячно появляться в "местном отделе полиции", не выезжать за пределы Судака, также ему запрещено покидать помещение ночью.

"Российская Федерация восьмой год преследует по надуманным обвинениям крымских татар в нарушение ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав человека. Игнорируя требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, государство-оккупант продолжает практику позорных "судилищ" – репрессий против крымскотатарского народа", – подчеркнула она.

Также омбудсмен призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на РФ, чтобы заставить ее прекратить нарушать права человека и основные свободы, незаконное преследование граждан Украины и привлечение их к ответственности за преступления, которых они не совершали.