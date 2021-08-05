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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымскому татарину Аметову в аннексированном Крыму вынесли приговор за старинное оружие

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У Аметова изъяли старинное оружие из домашнего музея
У Аметова изъяли старинное оружие из домашнего музея
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Оккупационные власти осудили гражданина Украины, главу судакского регионального Меджлиса крымскотатарского народа Ильвера Аметова на восемь месяцев ограничения свободы за якобы "незаконное приобретение и хранение оружия". Об этом сообщила 5 августа в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Приговор вынес так называемый "Судакский городской суд".

Денисова подчеркнула, что решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку до оккупации Аметов был членом органа крымскотатарского народа.

"Во время обыска в сентябре 2019 года из его домашнего музея были изъяты старинные экспонаты оружия, которые он коллекционировал более 20 лет. Антикварные предметы являются частью культурного наследия крымскотатарского народа", – пояснила Денисова. 

Денисова отметила, что теперь он должен ежемесячно появляться в "местном отделе полиции", не выезжать за пределы Судака, также ему запрещено покидать помещение ночью.

"Российская Федерация восьмой год преследует по надуманным обвинениям крымских татар в нарушение ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав человека. Игнорируя требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, государство-оккупант продолжает практику позорных "судилищ" – репрессий против крымскотатарского народа",  подчеркнула она.

Также омбудсмен призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на РФ, чтобы заставить ее прекратить нарушать права человека и основные свободы, незаконное преследование граждан Украины и привлечение их к ответственности за преступления, которых они не совершали.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/365843451563600

Контекст:

Российские силовики провели обыски у Аметова в оккупированном Судаке в сентябре 2019 года. По словам Аметова, из его домашнего музея изъяли наган 30-х годов, штык-ножи, оружие времен Великой Отечественной войны, из принадлежащего ему кафе – несколько бутылок алкоголя. Также у него забрали "на экспертизу" удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

26 апреля 2016 года "Верховный суд" оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа "экстремистской организацией" и запретил его деятельность. 

Теги: Россия, Крым, оружие, преследования, Меджлис, Судак, Людмила Денисова, крымские татары, обыск, приговор, омбудсмен, суд
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