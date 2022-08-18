СМИ сообщили, что США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму западным оружием. В ОПУ анонсировали на полуострове "яркий" бархатный сезон

Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, пишет 17 августа Politico.

Собеседник издания в Белом доме отметил, что Штаты "не выбирают цели", а все вооружение, которое было предоставлено Украине, предназначено для самообороны.

По словам американского чиновника, любая цель, которую ВСУ решат преследовать на "суверенной украинской земле" – "по определению является самообороной".

"Крым – это Украина", – подчеркнул представитель администрации Джо Байдена.

Украинский чиновник в комментарии Politico указал, что сообщение о поддержке такого решения США уже дошло до Киева.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ВСУ имеют право делать с враждебными военными объектами в Крыму все то же, что и на других временно оккупированных территориях.

"Мы попросим Солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные… военные базы и мосты, которые за 8 лет там сделали в Крыму, – отметил Подоляк 18 августа в эфире "24 канала".

По его мнению, бархатный сезон на временно оккупированных территориях будет "действительно ярким", особенно – в Крыму.

Там, по словам Подоляка, опасность для оккупантов будет только расти.

"Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", – считает советник главы ОПУ.

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью, опубликованном 16 августа, что Украина договорилась с западными партнерами, что не будет использовать предоставленное ими оружие для ударов по территории России, однако это не касается временно оккупированных украинских территорий.

"Если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то у нас таких ограничений нет", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)