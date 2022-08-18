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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили, что США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму западным оружием. В ОПУ анонсировали на полуострове "яркий" бархатный сезон

Крымский мост может "как-то сложиться от усталости", отметил Подоляк
Крымский мост может "как-то сложиться от усталости", отметил Подоляк
Фото: EPA

Соединенные Штаты поддержат удары Вооруженных сил Украины по целям во временно оккупированном РФ Крыму западным оружием, если ВСУ сочтут это необходимым.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, пишет 17 августа Politico.

Собеседник издания в Белом доме отметил, что Штаты "не выбирают цели", а все вооружение, которое было предоставлено Украине, предназначено для самообороны.

По словам американского чиновника, любая цель, которую ВСУ решат преследовать на "суверенной украинской земле" – "по определению является самообороной".

"Крым – это Украина", – подчеркнул представитель администрации Джо Байдена.

Украинский чиновник в комментарии Politico указал, что сообщение о поддержке такого решения США уже дошло до Киева.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ВСУ имеют право делать с враждебными военными объектами в Крыму все то же, что и на других временно оккупированных территориях.

"Мы попросим Солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные… военные базы и мосты, которые за 8 лет там сделали в Крыму, – отметил Подоляк 18 августа в эфире "24 канала".

По его мнению, бархатный сезон на временно оккупированных территориях будет "действительно ярким", особенно – в Крыму.

Там, по словам Подоляка, опасность для оккупантов будет только расти.

"Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", – считает советник главы ОПУ.

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью, опубликованном 16 августа, что Украина договорилась с западными партнерами, что не будет использовать предоставленное ими оружие для ударов по территории России, однако это не касается временно оккупированных украинских территорий.

"Если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то у нас таких ограничений нет", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, оккупация, самооборона, вооружение, Белый дом, табачные изделия, солнце, советник, ВСУ, война России против Украины, ограничения, удары, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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