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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После взрывов в Новофедоровке, Джанкое и Гвардейском Россия срочно перебрасывает самолеты из Крыма – ГУР Минобороны

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Российские самолеты стали уязвимы в Крыму, оккупанты перегоняют их вглубь полуострова и на территорию России
Российские самолеты стали уязвимы в Крыму, оккупанты перегоняют их вглубь полуострова и на территорию России
Фото: ru.wikipedia.org

Российские оккупанты проводят частичное перемещение авиатехники с аэродромов передового базирования во временно оккупированном Крыму. Передислокация проводится на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ или в глубине полуострова, сообщает в Telegram 17 августа Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа). Отмечен перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов", – говорится в сообщении разведки.

В частности, 17 августа зафиксирован перелет с аэродрома Гвардейское трех вертолетов Ка-27 в Херсонес (Крым), трех вертолетов Ка-27 в Севастополь (Крым) и восьми вертолетов в Краснодар (РФ).

В тот же день с аэродрома Бельбек (Крым) было перемещено три самолета Су-35С и три самолета Су-34 – в Приморско-Ахтарск (РФ), пять самолетов Cу-27/30 СМ – в Крымск (РФ), один самолет (вероятно, МиГ-31) – в Геленджик (РФ) и два самолета (вероятно, МиГ-31) – в Кущевскую (РФ).

"Во время перелета у одного из самолетов МиГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования", – рассказали в ГУР.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты, а также за взрывы на территории военного аэродрома Саки 9 августа. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

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