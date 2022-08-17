После взрывов в Новофедоровке, Джанкое и Гвардейском Россия срочно перебрасывает самолеты из Крыма – ГУР Минобороны

Российские самолеты стали уязвимы в Крыму, оккупанты перегоняют их вглубь полуострова и на территорию России Фото: ru.wikipedia.org

"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа). Отмечен перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов", – говорится в сообщении разведки.

В частности, 17 августа зафиксирован перелет с аэродрома Гвардейское трех вертолетов Ка-27 в Херсонес (Крым), трех вертолетов Ка-27 в Севастополь (Крым) и восьми вертолетов в Краснодар (РФ).

В тот же день с аэродрома Бельбек (Крым) было перемещено три самолета Су-35С и три самолета Су-34 – в Приморско-Ахтарск (РФ), пять самолетов Cу-27/30 СМ – в Крымск (РФ), один самолет (вероятно, МиГ-31) – в Геленджик (РФ) и два самолета (вероятно, МиГ-31) – в Кущевскую (РФ).

"Во время перелета у одного из самолетов МиГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования", – рассказали в ГУР.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты, а также за взрывы на территории военного аэродрома Саки 9 августа. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.