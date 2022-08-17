Российская пропаганда запугивает мир "третьей мировой войной" из-за взрывов в Крыму – СНБО

"ЦПД предупреждает: для продвижения нарратива о "неизбежности третьей мировой войны" российские медиа массово распространяют слова итальянского журналиста Доменико Квирико. В связи с серией взрывов в оккупированном Крыму пропагандисты начали кампанию по запугиванию мира по поводу дальнейшей демилитаризации полуострова", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в комментарии изданию La Stampa Квирико выразил обеспокоенность "украинским нападением" на Крым. По его словам, последствия могут быть катастрофическими, поскольку за этим стоит "желание уничтожить российское единство".
"Если [президент Украины Владимир] Зеленский, как он заявил в одном из последних обращений к народу, решил начать отвоевывание всех украинских территорий с Крыма, то эти полгода будут адом", – утверждает журналист.
Он объясняет это тем, что для России вторжение в Крым является эквивалентом наступления на Москву, то есть своеобразной "красной линией".
В СНБО подчеркнули, что тактика устрашения стала одним из инструментов Кремля для удержания захваченных территорий Украины, к которому РФ прибегает чаще всего.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.