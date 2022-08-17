Российская пропаганда запугивает мир "третьей мировой войной" из-за взрывов в Крыму – СНБО

В последние недели в оккупированном Россией Крыму произошло несколько взрывов на российских военных объектах Фото: ЕРА

"ЦПД предупреждает: для продвижения нарратива о "неизбежности третьей мировой войны" российские медиа массово распространяют слова итальянского журналиста Доменико Квирико. В связи с серией взрывов в оккупированном Крыму пропагандисты начали кампанию по запугиванию мира по поводу дальнейшей демилитаризации полуострова", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в комментарии изданию La Stampa Квирико выразил обеспокоенность "украинским нападением" на Крым. По его словам, последствия могут быть катастрофическими, поскольку за этим стоит "желание уничтожить российское единство".

"Если [президент Украины Владимир] Зеленский, как он заявил в одном из последних обращений к народу, решил начать отвоевывание всех украинских территорий с Крыма, то эти полгода будут адом", – утверждает журналист.

Он объясняет это тем, что для России вторжение в Крым является эквивалентом наступления на Москву, то есть своеобразной "красной линией".

В СНБО подчеркнули, что тактика устрашения стала одним из инструментов Кремля для удержания захваченных территорий Украины, к которому РФ прибегает чаще всего.

Война России против Украины. Главное (обновляется)