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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская пропаганда запугивает мир "третьей мировой войной" из-за взрывов в Крыму – СНБО

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В последние недели в оккупированном Россией Крыму произошло несколько взрывов на российских военных объектах
В последние недели в оккупированном Россией Крыму произошло несколько взрывов на российских военных объектах
Фото: ЕРА

Российская пропаганда запугивает мир "третьей мировой войной" из-за взрывов в оккупированном Крыму. Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"ЦПД предупреждает: для продвижения нарратива о "неизбежности третьей мировой войны" российские медиа массово распространяют слова итальянского журналиста Доменико Квирико. В связи с серией взрывов в оккупированном Крыму пропагандисты начали кампанию по запугиванию мира по поводу дальнейшей демилитаризации полуострова", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в комментарии изданию La Stampa Квирико выразил обеспокоенность "украинским нападением" на Крым. По его словам, последствия могут быть катастрофическими, поскольку за этим стоит "желание уничтожить российское единство".

"Если [президент Украины Владимир] Зеленский, как он заявил в одном из последних обращений к народу, решил начать отвоевывание всех украинских территорий с Крыма, то эти полгода будут адом", – утверждает журналист.

Он объясняет это тем, что для России вторжение в Крым является эквивалентом наступления на Москву, то есть своеобразной "красной линией".

В СНБО подчеркнули, что тактика устрашения стала одним из инструментов Кремля для удержания захваченных территорий Украины, к которому РФ прибегает чаще всего.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, СНБО, оккупация, российская пропаганда, ВСУ, война России против Украины, дезинформация, Центр противодействия дезинформации
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