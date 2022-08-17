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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что у Украины нет ограничений для ударов по оккупированным территориям, в том числе по Крыму

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Резников: Если мы сегодня говорим о деоккупации, то у нас таких ограничений нет
Резников: Если мы сегодня говорим о деоккупации, то у нас таких ограничений нет
Фото: EPA

Украина договорилась с западными партнерами, что не будет использовать предоставленное ими оружие для ударов по территории России, однако это не касается временно оккупированных украинских территорий. Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 16 августа, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Журналист спросил, есть ли у Украины на вооружении "возможности, которые могут поразить объекты в Крыму", и есть ли договоренности с США о "легитимности таких ударов в Крыму".

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, которое нам предоставили США и партнеры, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то у нас таких ограничений нет", – заявил он.

Отвечая на вопрос о вооружении, министр отметил, что оно имеет определенную дальность поражения.

"Поэтому, в зависимости от того, с какой точки, с какой локации планируются и наносятся удары, означает, может ли достичь той или иной цели. Также напомню, что раньше никто не верил, что крейсер "Москва" с соответствующим уже исторически признанным адресом станет будущим дайвсайдом на дне Черного моря", – рассказал Резников.

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, оккупация, Алексей Резников, война России против Украины, деоккупация
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