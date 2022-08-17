Резников заявил, что у Украины нет ограничений для ударов по оккупированным территориям, в том числе по Крыму

Резников: Если мы сегодня говорим о деоккупации, то у нас таких ограничений нет Фото: EPA

Журналист спросил, есть ли у Украины на вооружении "возможности, которые могут поразить объекты в Крыму", и есть ли договоренности с США о "легитимности таких ударов в Крыму".

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, которое нам предоставили США и партнеры, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то у нас таких ограничений нет", – заявил он.

Отвечая на вопрос о вооружении, министр отметил, что оно имеет определенную дальность поражения.

"Поэтому, в зависимости от того, с какой точки, с какой локации планируются и наносятся удары, означает, может ли достичь той или иной цели. Также напомню, что раньше никто не верил, что крейсер "Москва" с соответствующим уже исторически признанным адресом станет будущим дайвсайдом на дне Черного моря", – рассказал Резников.