Жители Крыма сообщили о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти говорят, что сработало ПВО

В сети опубликованы множественные видео, где видно световые вспышки в небе над Керчью Скриншот: Новости Керчи и Крыма / Telegram

В соцсетях первые сообщения об этом появились около 21.00. Люди писали, что от громкого звука дрожали дома. Публикуя сообщения керченцев, "Керчь инфо", упоминал, что днем в районе российские военные проводили учения. Авторы канала предположили, что взрывы могут выть связаны с ними.

Позже стали появляться множественные видео, где видно световые вспышки в небе.

В пресс-службе администрации Керчи ТАСС подтвердили, что в городе был слышен звук, похожий на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. По их данным, происходящее – результат работы противовоздущной обороны.

Советник "главы" Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в Telegram также написал о работе ПВО .

"Опасности для города и [Керченского] моста нет", – заявил он.

Пропагандистские каналы РФ почти дословно повторяют эту формулировку, упоминая ПВО и мост. В комментариях пророссийские пользователи возмущаются дальностью украиского вооружения, хотя официальные органы не указывали, на чьи именно ракеты отреагировало ПВО.