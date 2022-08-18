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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Крыма сообщили о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти говорят, что сработало ПВО

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В сети опубликованы множественные видео, где видно световые вспышки в небе над Керчью
В сети опубликованы множественные видео, где видно световые вспышки в небе над Керчью
Скриншот: Новости Керчи и Крыма / Telegram

Вечером 18 августа в небе над оккупированным Крымом в районе Керчи зафиксированы вспышки и взрывы. Об этом, со ссылкой на местных жителей, пишет "Крым. Реалии".

В соцсетях первые сообщения об этом появились около 21.00. Люди писали, что от громкого звука дрожали дома. Публикуя сообщения керченцев, "Керчь инфо", упоминал, что днем в районе российские военные проводили учения. Авторы канала предположили, что взрывы могут выть связаны с ними.

Позже стали появляться множественные видео, где видно световые вспышки в небе.

В пресс-службе администрации Керчи ТАСС подтвердили, что в городе был слышен звук, похожий на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. По их данным, происходящее – результат работы противовоздущной обороны.

Советник "главы" Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в Telegram также написал о работе ПВО .

"Опасности для города и [Керченского] моста нет", – заявил он.

Пропагандистские каналы РФ почти дословно повторяют эту формулировку, упоминая ПВО и мост. В комментариях пророссийские пользователи возмущаются дальностью украиского вооружения, хотя официальные органы не указывали, на чьи именно ракеты отреагировало ПВО.

Скрин: соцсети
Скрин: соцсети

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Теги: Россия, Крым, Керчь, Сергей Аксенов, ПВО, война России против Украины
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