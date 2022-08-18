Жители Крыма сообщили о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти говорят, что сработало ПВО

В соцсетях первые сообщения об этом появились около 21.00. Люди писали, что от громкого звука дрожали дома. Публикуя сообщения керченцев, "Керчь инфо", упоминал, что днем в районе российские военные проводили учения. Авторы канала предположили, что взрывы могут выть связаны с ними.
Позже стали появляться множественные видео, где видно световые вспышки в небе.
В пресс-службе администрации Керчи ТАСС подтвердили, что в городе был слышен звук, похожий на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. По их данным, происходящее – результат работы противовоздущной обороны.
Советник "главы" Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в Telegram также написал о работе ПВО .
"Опасности для города и [Керченского] моста нет", – заявил он.
Пропагандистские каналы РФ почти дословно повторяют эту формулировку, упоминая ПВО и мост. В комментариях пророссийские пользователи возмущаются дальностью украиского вооружения, хотя официальные органы не указывали, на чьи именно ракеты отреагировало ПВО.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.
Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.