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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Хлопки в центре". Жители оккупированных Евпатории и Севастополя вечером слышали звуки взрывов – СМИ

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В Крыму снова были слышны звуки взрывов
В Крыму снова были слышны звуки взрывов
Скриншот: Крыимский ветер / Telegram

В оккупированном россиянами городе Евпатория в Автономной Республике Крым жители слышали звуки взрывов. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на информацию местных Telegram-каналов.

Издание российских оккупантов "Вести.Крым" опубликовало в Telegram-канале видео с утверждениями, что над городом, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

Также видео, на котором слышны звуки взрывов, опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

"Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков тоже утверждает, что над Евпаторией, предположительно, сработала ПВО.

Позже "Крым.Реалии" сообщили, что взрывы были слышны также в оккупированном Севастополе. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в течение минуты было слышно девять пусков ракет.

Назначенный оккупантами "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышал "хлопки в центре" города.

"В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены", – заявил он.


Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. 

16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотноОккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское –  взрывы на военном аэродромеВзрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали. 

Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам

СМИ 18 августа вечером сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА.

Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что и в этом случае сработала ПВО.

Теги: Крым, взрыв, Евпатория, Севастополь, война России против Украины
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