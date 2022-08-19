"Хлопки в центре". Жители оккупированных Евпатории и Севастополя вечером слышали звуки взрывов – СМИ

В Крыму снова были слышны звуки взрывов Скриншот: Крыимский ветер / Telegram

Издание российских оккупантов "Вести.Крым" опубликовало в Telegram-канале видео с утверждениями, что над городом, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

Также видео, на котором слышны звуки взрывов, опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

"Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков тоже утверждает, что над Евпаторией, предположительно, сработала ПВО.

Позже "Крым.Реалии" сообщили, что взрывы были слышны также в оккупированном Севастополе. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в течение минуты было слышно девять пусков ракет.

Назначенный оккупантами "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышал "хлопки в центре" города.

"В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены", – заявил он.



