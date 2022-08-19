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В Крыму прошел смерч и ливень. Видео

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На полуостров обрушился смерч высотой с многоэтажку
На полуостров обрушился смерч высотой с многоэтажку
Фото: Скриншот: УНИАН новости Украины / Telegram

18 августа по Сакскому району Крыма пронесся смерч. Видео стихии опубликовал Telegram-канал информационного агентства УНИАН.

"Массивный вихрь разнес устричную ферму в поселке Новоозерное и повредил несколько автомобилей, направляясь в сторону Сочи. По предварительным данным, ураган доберется до города сегодня", – сообщает агентство. 

В тот же день Ялту накрыл ливень, выпало две месячные нормы осадков, пишет Telegram-канал "ЧП Крым".  Так называемый мэр Ялты оккупационной власти Янина Павленко в своем Telegram-канале отметила,  что есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель.

Теги: Крым, Саки, Сочи, смерч, происшествие
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