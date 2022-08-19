В Крыму прошел смерч и ливень. Видео

"Массивный вихрь разнес устричную ферму в поселке Новоозерное и повредил несколько автомобилей, направляясь в сторону Сочи. По предварительным данным, ураган доберется до города сегодня", – сообщает агентство.

В тот же день Ялту накрыл ливень, выпало две месячные нормы осадков, пишет Telegram-канал "ЧП Крым". Так называемый мэр Ялты оккупационной власти Янина Павленко в своем Telegram-канале отметила, что есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель.