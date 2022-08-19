Украинская армия, вероятно, продолжит наносить удары по Крыму – ISW

Украина заинтересована в ударах по Крыму, чтобы разрушить российскую логистику, считают в ISW Фото: EPA

"На момент публикации неясно, связаны ли заявленные взрывы с украинскими атаками или разведкой, плохим обращением русских с военной техникой, успешными действиями российской ПВО или нервными российскими военными, которые, вероятно, готовятся к дополнительным атакам в районах, которые, как до сих пор считалось, находятся вне досягаемости украинских сил", – сказано в сводке.

В ISW предполагают, что украинские силы, скорее всего, продолжат свою кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, чтобы ухудшить российский материально-технический потенциал и чтобы сломать поддержку оккупантами операций на захваченном ими плацдарме на западном берегу Днепра.

Ранее в Институте исследования войны прогнозировали, что Россия, в свою очередь, будет пытаться представить удары по Крыму как теракты.

СМИ 18 августа вечером сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА.

Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что и в этом случае сработала ПВО.