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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия, вероятно, продолжит наносить удары по Крыму – ISW

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Украина заинтересована в ударах по Крыму, чтобы разрушить российскую логистику, считают в ISW
Украина заинтересована в ударах по Крыму, чтобы разрушить российскую логистику, считают в ISW
Фото: EPA

Как отмечают аналитики, в настоящее время нет проверенных источников, по которым можно было бы сделать вывод, что на самом деле произошло 18 августа во временно оккупированном Россией Крыму, в частности, около Керчи или в районе авиабазы Бельбек возле Севастополя. Об этом 18 августа пишет в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

"На момент публикации неясно, связаны ли заявленные взрывы с украинскими атаками или разведкой, плохим обращением русских с военной техникой, успешными действиями российской ПВО или нервными российскими военными, которые, вероятно, готовятся к дополнительным атакам в районах, которые, как до сих пор считалось, находятся вне досягаемости украинских сил", – сказано в сводке.

В ISW предполагают, что украинские силы, скорее всего, продолжат свою кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, чтобы ухудшить российский материально-технический потенциал и чтобы сломать поддержку оккупантами операций на захваченном ими плацдарме на западном берегу Днепра.

Ранее в Институте исследования войны прогнозировали, что Россия, в свою очередь, будет пытаться представить удары по Крыму как теракты.

СМИ 18 августа вечером сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА.

Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что и в этом случае сработала ПВО.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. 

16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотноОккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское –  взрывы на военном аэродромеВзрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали. 

Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам

Теги: Крым
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