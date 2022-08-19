Украинская армия, вероятно, продолжит наносить удары по Крыму – ISW

"На момент публикации неясно, связаны ли заявленные взрывы с украинскими атаками или разведкой, плохим обращением русских с военной техникой, успешными действиями российской ПВО или нервными российскими военными, которые, вероятно, готовятся к дополнительным атакам в районах, которые, как до сих пор считалось, находятся вне досягаемости украинских сил", – сказано в сводке.
В ISW предполагают, что украинские силы, скорее всего, продолжат свою кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, чтобы ухудшить российский материально-технический потенциал и чтобы сломать поддержку оккупантами операций на захваченном ими плацдарме на западном берегу Днепра.
Ранее в Институте исследования войны прогнозировали, что Россия, в свою очередь, будет пытаться представить удары по Крыму как теракты.
СМИ 18 августа вечером сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА.
Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что и в этом случае сработала ПВО.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.
16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. Оккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме. Взрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали.
Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.