Половина боевых самолетов Черноморского флота РФ вышла из строя после взрывов на авиабазе в Крыму – западный эксперт

На условиях анонимности он озвучил агентству выводы, согласно которым Украина в настоящее время последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу РФ, оказывает "существенное влияние" на логистику в армии врага и "значительное психологическое воздействие на российское руководство".
"Сейчас мы оцениваем, что события в Саках 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал он.
По данным чиновника, ЧФ "изо всех сил" пытался выполнять функции "не только береговой охраны". Но сейчас его функции ограничены нанесением ракетных ударов. Анонсированная высадка десанта в Одессе была сорвана Украиной, пишет Reuters.
Западный эксперт считает, что сейчас война находится в "моменте, близком к операционному застою".
"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной наземной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", – цитирует его агентство.
9 августа в аннексированном Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.
Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.