Половина боевых самолетов Черноморского флота РФ вышла из строя после взрывов на авиабазе в Крыму – западный эксперт

На условиях анонимности он озвучил агентству выводы, согласно которым Украина в настоящее время последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу РФ, оказывает "существенное влияние" на логистику в армии врага и "значительное психологическое воздействие на российское руководство".

"Сейчас мы оцениваем, что события в Саках 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал он.

По данным чиновника, ЧФ "изо всех сил" пытался выполнять функции "не только береговой охраны". Но сейчас его функции ограничены нанесением ракетных ударов. Анонсированная высадка десанта в Одессе была сорвана Украиной, пишет Reuters.

Западный эксперт считает, что сейчас война находится в "моменте, близком к операционному застою".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной наземной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", – цитирует его агентство.