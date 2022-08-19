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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Половина боевых самолетов Черноморского флота РФ вышла из строя после взрывов на авиабазе в Крыму – западный эксперт

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Украина осуществила "значительное психологическое воздействие на российское руководство" источник
Украина осуществила "значительное психологическое воздействие на российское руководство" – источник
Фото: ЕРА

Взрывы на авиабазе под Новофедоровкой в оккупированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России. Об этом, ссылаясь на компетентного западного чиновника, сообщает Reuters.

На условиях анонимности он озвучил агентству выводы, согласно которым Украина в настоящее время последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу РФ, оказывает "существенное влияние" на логистику в армии врага и "значительное психологическое воздействие на российское руководство".

"Сейчас мы оцениваем, что события в Саках 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал он.

По данным чиновника, ЧФ "изо всех сил" пытался выполнять функции "не только береговой охраны". Но сейчас его функции ограничены нанесением ракетных ударов. Анонсированная высадка десанта в Одессе была сорвана Украиной, пишет Reuters.

Западный эксперт считает, что сейчас война находится в "моменте, близком к операционному застою".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной наземной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", – цитирует его агентство.

Контекст:

9 августа в аннексированном Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Теги: Крым, Черноморский флот РФ, авиация, Саки, война России против Украины, взрывы, Новофедоровка
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