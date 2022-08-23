ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Деградация России началась из захвата Крыма. Террор после 24 февраля стал логичным завершенеим этой деградации – Зеленский

Зеленский: Деградация России началась из захвата Крыма, из террора против крымскотатарского народа коренного народа Крыма
Зеленский: Деградация России началась из захвата Крыма, из террора против крымскотатарского народа – коренного народа Крыма
Скриншот: Кримська платформа / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деградация Российской Федерации началась с захвата ею Крыма, а завершилась полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля. Об этом он сказал на открытии второго саммита Крымской платформы, который транслируется в YouTube.

"Деградация России началась из захвата Крыма, из террора против крымскотатарского народа – коренного народа Крыма. Из репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не крупнейшими религиозными гонениями в Европе в XXI веке", – отметил президент.

По его словам, оккупанты выгоняли из полуострова всех обычных граждан, которые говорили, что Крым – это Украина и не боялись защищать украинскую культуру и свободу в Крыму.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты на оккупированном полуострове занимались убийствами, пытками и унижениями украинских граждан, а затем распространяли эти преступления на Донбасс и другие страны, в частности, в Сирию и страны Африки.

"Массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением деградации этой страны, которую еще недавно приглашали за стол с "Большой семеркой" и которая теперь соревнуется за первенство с самыми жестокими режимами прошлыми, которые ответственны за геноцид, захватнический войны и депортацию", – добавил президент.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, Владимир Зеленский, война России против Украины, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (352101)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (255220)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (211680)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (180305)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (137417)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (56619)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (48155)
8
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (37202)
 
 
 
 