Деградация России началась из захвата Крыма. Террор после 24 февраля стал логичным завершенеим этой деградации – Зеленский

"Деградация России началась из захвата Крыма, из террора против крымскотатарского народа – коренного народа Крыма. Из репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не крупнейшими религиозными гонениями в Европе в XXI веке", – отметил президент.
По его словам, оккупанты выгоняли из полуострова всех обычных граждан, которые говорили, что Крым – это Украина и не боялись защищать украинскую культуру и свободу в Крыму.
Зеленский подчеркнул, что оккупанты на оккупированном полуострове занимались убийствами, пытками и унижениями украинских граждан, а затем распространяли эти преступления на Донбасс и другие страны, в частности, в Сирию и страны Африки.
"Массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением деградации этой страны, которую еще недавно приглашали за стол с "Большой семеркой" и которая теперь соревнуется за первенство с самыми жестокими режимами прошлыми, которые ответственны за геноцид, захватнический войны и депортацию", – добавил президент.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.