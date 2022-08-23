Деградация России началась из захвата Крыма. Террор после 24 февраля стал логичным завершенеим этой деградации – Зеленский

"Деградация России началась из захвата Крыма, из террора против крымскотатарского народа – коренного народа Крыма. Из репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не крупнейшими религиозными гонениями в Европе в XXI веке", – отметил президент.

По его словам, оккупанты выгоняли из полуострова всех обычных граждан, которые говорили, что Крым – это Украина и не боялись защищать украинскую культуру и свободу в Крыму.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты на оккупированном полуострове занимались убийствами, пытками и унижениями украинских граждан, а затем распространяли эти преступления на Донбасс и другие страны, в частности, в Сирию и страны Африки.

"Массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением деградации этой страны, которую еще недавно приглашали за стол с "Большой семеркой" и которая теперь соревнуется за первенство с самыми жестокими режимами прошлыми, которые ответственны за геноцид, захватнический войны и депортацию", – добавил президент.