Оккупанты пытаются закрыть рот всем, кто в Крыму публично реагирует на прилеты на военные объекты Крыма – Чубаров

"Российские оккупационные власти Крыма пытаются закрыть рот всем, кто в Крыму публично реагирует на взрывы и "прилеты" на военные объекты, расположенные на полуострове. Оно и понятно, даже самые отмороженные сторонники России уже впадают в истерию, поскольку даже они стали осознавать, что им придется валить с украденного полуострова на свою Россию", – написал он.
Глава Меджлиса опубликовал "один из примеров официального предупреждения, распространяющегося от имени российского гауляйтера Крыма".
"Напоминаю всем блогерам об ответственности за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", "Корабли ведут огонь возле мыса Опук", "Табло "Крымского моста" – читаем закон и помним об ответственности. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма", – процитировал Чубаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.
16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. Оккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме. Взрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали.
Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.
18 августа СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Оккупационные власти заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что сработала ПВО.
Вечером 19 августа СМИ и соцсети снова сообщали о звуках взрывов в районе Евпатории и Севастополя.
20 августа произошел взрыв в районе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, оккупационные власти объявили, что сбили беспилотник, сообщил проект "Крым.Реалии".