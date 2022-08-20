Оккупанты пытаются закрыть рот всем, кто в Крыму публично реагирует на прилеты на военные объекты Крыма – Чубаров

"Российские оккупационные власти Крыма пытаются закрыть рот всем, кто в Крыму публично реагирует на взрывы и "прилеты" на военные объекты, расположенные на полуострове. Оно и понятно, даже самые отмороженные сторонники России уже впадают в истерию, поскольку даже они стали осознавать, что им придется валить с украденного полуострова на свою Россию", – написал он.

Глава Меджлиса опубликовал "один из примеров официального предупреждения, распространяющегося от имени российского гауляйтера Крыма".

"Напоминаю всем блогерам об ответственности за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", "Корабли ведут огонь возле мыса Опук", "Табло "Крымского моста" – читаем закон и помним об ответственности. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма", – процитировал Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)