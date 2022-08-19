"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева

Композицию "Дикое поле" из репертуара Yarmak местного диджея попросил поставить посетитель, после чего диджей был арестован на 10 суток.
Соловьев, комментируя происходящее, перешел на крик, требуя посадить в тюрьму посетителя кафе, диджея, а само заведение – уничтожить.
"После следующей песни вообще мост упадет", – написал Yarmak в ответ на слова пропагандиста.
"Как же мне нравится, когда у русни подгорает", – отреагировали на ролик в сети.
"Саша довел говноеда до истерики. Ждем новых клипов, чтобы эти упыри слюнями захлебнулись", – написали подписчики украинского артиста.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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"Дикое поле" Yarmak – композиция в стиле рэп с патриотическим текстом, графика изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе российскими. Клип заканчивается надписью "Слава ВСУ".