В Крыму в кафе включили украинскую песню, диджея арестовали – СМИ

Клип изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе из РФ Скрин: Yarmak Music / Youtube

Диджей сообщил, что песню ему заказал посетитель, а содержание сопровождающего ее клипа ему было не известно.

В суде его обвинили в том, что на проекторе в кафе демонстрировалась "нацистская символика полка "Азов".

Пропагандистские СМИ РФ уже опубликовали признательные показания и музыканта, и клиента, оплатившего исполнение песни.

"Дикое поле" YARMAK – композиция в стиле рэп с патриотическим текстом, графика изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе из России. Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".

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