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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму в кафе включили украинскую песню, диджея арестовали – СМИ

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Клип изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе из РФ
Клип изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе из РФ
Скрин: Yarmak Music / Youtube

Российский "суд" в оккупированном Крыму задержал на 10 суток диджея, который включил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе города Щелкино. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на решение незаконной власти.

Диджей сообщил, что песню ему заказал посетитель, а содержание сопровождающего ее клипа ему было не известно.

В суде его обвинили в том, что на проекторе в кафе демонстрировалась  "нацистская символика полка "Азов". 

Пропагандистские СМИ РФ уже опубликовали признательные показания  и музыканта, и клиента, оплатившего исполнение песни.

"Дикое поле" YARMAK – композиция в стиле рэп с патриотическим текстом, графика изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе из России. Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".

ВИДЕО
Yarmak Music / Youtube
Теги: Крым, арест, оккупация, война России против Украины
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