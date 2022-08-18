Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
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"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию
После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию
Фото: tatyana.denisova.fan / Instagram

Украинский телеканал СТБ 18 августа на своей странице в Instagram анонсировал премьерный показ танцевального шоу "Танці. World of Dance", который состоится осенью в обновленном формате – оценивать выступления участников будут сами зрители.

В публикации отмечается, что канал согласовал с правообладателем формата обновленную версию шоу из-за хореографа Татьяны Денисовой, которая была заявлена в числе судей этого проекта, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину "продолжила сотрудничество с врагом".

"В начале февраля телеканал СТБ объявил о начале съемок "Танці. World of Dance". Премьера была запланирована на март, но отложена из-за полномасштабного вторжения России в Украину, – говорится в заявлении. – Одна из судей проекта, гражданка Украины Татьяна Денисова, отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом было принято решение прекратить дальнейшее сотрудничество с Денисовой и исключить ее появление в главной танцевальной премьере осени".

В публикации подчеркивается, что продюсеры приняли решение вырезать из отснятого материала фрагменты с участием Денисовой. 

"Мы считаем необходимым отказаться от сотрудничества с гражданами Украины, продолжающими сотрудничество со страной-агрессором", – резюмируется в публикации канала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Татьяна Денисова с 2009-й по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны. Она также ограничила возможность комментировать этот пост.

Теги: война России против Украины, Татьяна Денисова, Танці. World of Dance
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