"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой

В публикации отмечается, что канал согласовал с правообладателем формата обновленную версию шоу из-за хореографа Татьяны Денисовой, которая была заявлена в числе судей этого проекта, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину "продолжила сотрудничество с врагом".

"В начале февраля телеканал СТБ объявил о начале съемок "Танці. World of Dance". Премьера была запланирована на март, но отложена из-за полномасштабного вторжения России в Украину, – говорится в заявлении. – Одна из судей проекта, гражданка Украины Татьяна Денисова, отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом было принято решение прекратить дальнейшее сотрудничество с Денисовой и исключить ее появление в главной танцевальной премьере осени".

В публикации подчеркивается, что продюсеры приняли решение вырезать из отснятого материала фрагменты с участием Денисовой.

"Мы считаем необходимым отказаться от сотрудничества с гражданами Украины, продолжающими сотрудничество со страной-агрессором", – резюмируется в публикации канала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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