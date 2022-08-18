"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму

"Нашла вот такой камушек. Я заберу его с собой в Москву. На что это похоже? На первобытное оружие", – заявила артистка, позируя с камнем в руках.
"Конченое какое-то, господи прости", – отреагировали в сети.
"Слава богу, что эта кляча позорная покинула Украину! Старческий маразм крепчает. Совсем пронюхала себе мозги", – написали пользователи сети.
"Дура старая", – прокомментировали ролик подписчики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы.
В июле Лолита обнародовала видео, в котором выступила в поддержку РФ.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.
Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.