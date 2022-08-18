Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
Новости

"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму

Милявская родилась в 1963 году в Украине
Милявская родилась в 1963 году в Украине
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 17 августа выступила во временно оккупированном Крыму на музыкальном фестивале. Анонс своего выступления артистка разместила на своей странице в Faсebook, а после выложила в сеть видео, на котором запечатлена на пляже с продолговатым камнем в руках.

"Нашла вот такой камушек. Я заберу его с собой в Москву. На что это похоже? На первобытное оружие", – заявила артистка, позируя с камнем в руках.

"Конченое какое-то, господи прости", – отреагировали в сети.

"Слава богу, что эта кляча позорная покинула Украину! Старческий маразм крепчает. Совсем пронюхала себе мозги", – написали пользователи сети. 

"Дура старая",  прокомментировали ролик подписчики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/372174888416241/

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. 

В июле Лолита обнародовала видео, в котором выступила в поддержку РФ.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Теги: Крым, Лолита Милявская, война России против Украины
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