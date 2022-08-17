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17 августа, 2022
 
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"Ты можешь донатить, подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров

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Екатерина единственная дочь Бориса Филатова
Екатерина – единственная дочь Бориса Филатова
Фото: borysfilatov / Instagram

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова, 28-летняя Екатерина Филатова 15 августа в Instagram ответила хейтерам на обвинения в самопиаре.

"Ты можешь донатить, волонтерить, стоять с лопатой, сдавать кровь, отдавать вещи, кормить бабушек, но всегда найдется лентяй и подонок, который скажет тебе, что ты делаешь мало или делаешь это ради самопиара, – написала она. – Хочу сказать всем: не слушайте дебилов, которые обычно ничего не делают, а только раздают советы с дивана".

"Не обращайте внимания, делайте свое дело искренне и от души, ведь многие люди нуждаются, чтобы им подставили плечо помощи", – поддержали дочь Филатова в сети.

Контекст:

Екатерина Филатова – единственная дочь мэра Днепра Бориса Филатова. Ее мать – супруга мэра Марина Филатова. Дочь градоначальника училась за границей.

Теги: Борис Филатов, волонтеры, Екатерина Филатова
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