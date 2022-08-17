"Ты можешь донатить, подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров

"Ты можешь донатить, волонтерить, стоять с лопатой, сдавать кровь, отдавать вещи, кормить бабушек, но всегда найдется лентяй и подонок, который скажет тебе, что ты делаешь мало или делаешь это ради самопиара, – написала она. – Хочу сказать всем: не слушайте дебилов, которые обычно ничего не делают, а только раздают советы с дивана".

"Не обращайте внимания, делайте свое дело искренне и от души, ведь многие люди нуждаются, чтобы им подставили плечо помощи", – поддержали дочь Филатова в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova * (@kateryna.filatova)