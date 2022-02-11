"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ

"Ну что ж. Год назад я официально ушла на заслуженный отдых, поскольку больше не могла и не хотела. На тот момент сил тратилось больше, чем по итогу приходило – эмоций, средств и побед. Мой нежный женский организм едва готов был "восставать из пепла" после очередного проекта и передвижений по миру, а вы знаете, что жизнь моя раздроблена на три страны", – написала Денисова.
Она отметила, что в течение последнего года не работала.
"Обнулилась. Люблю свое дело. Новый проект", – подытожила она.
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Татьяна Денисова с 2009-й по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.
С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.
5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.