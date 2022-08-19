"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео

В июле Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами Фото: fkirkorov / Instagram

Видео с участием поддержавшего нападение РФ на Украину Киркорова стало вирусным, а его реакция высмеивается в сети.

Пользователи отмечают, что Киркоров, который ранее выступал перед российскими оккупантами в Крыму, теперь уехал отдыхать в США.

"Путинист Киркоров знатно напрягся, когда услышал "Слава Украине!" в США", – пишут в соцсети, комментируя видео.

путініст кіркоров знатно напружився, коли почув "Слава Україні" у США pic.twitter.com/q0Amqznk3N — Віктор (@romvikt) August 19, 2022

"Вероятно, певец ртом Киркоров наложил в штаны, когда услышал "Слава Украине!", – предположил пользователь Facebook Анатолий Михеда.

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