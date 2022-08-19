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20 августа, 2022
 
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"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео

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В июле Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами
В июле Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами
Фото: fkirkorov / Instagram

Пользователи сети сняли и выложили в сеть реакцию российского артиста Филиппа Киркорова, который во время отдыха за границей услышал адресованную ему фразу "Слава Украине!".

Видео с участием поддержавшего нападение РФ на Украину Киркорова стало вирусным, а его реакция высмеивается в сети.

Пользователи отмечают, что Киркоров, который ранее выступал перед российскими оккупантами в Крыму, теперь уехал отдыхать в США. 

"Путинист Киркоров знатно напрягся, когда услышал "Слава Украине!" в США", – пишут в соцсети, комментируя видео.

"Вероятно, певец ртом Киркоров наложил в штаны, когда услышал "Слава Украине!", – предположил пользователь Facebook Анатолий Михеда.

https://www.facebook.com/100040110338140/videos/1201209630726823/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

Теги: США, Филипп Киркоров, война России против Украины
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