"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео

Видео с участием поддержавшего нападение РФ на Украину Киркорова стало вирусным, а его реакция высмеивается в сети.
Пользователи отмечают, что Киркоров, который ранее выступал перед российскими оккупантами в Крыму, теперь уехал отдыхать в США.
"Путинист Киркоров знатно напрягся, когда услышал "Слава Украине!" в США", – пишут в соцсети, комментируя видео.
путініст кіркоров знатно напружився, коли почув "Слава Україні" у США pic.twitter.com/q0Amqznk3N— Віктор (@romvikt) August 19, 2022
"Вероятно, певец ртом Киркоров наложил в штаны, когда услышал "Слава Украине!", – предположил пользователь Facebook Анатолий Михеда.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.