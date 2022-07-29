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29 июля, 2022
 
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Киркорова не впустили в Молдову

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Киркоров летел в Молдову из Стамбула
Киркоров летел в Молдову из Стамбула
Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров вынужден был остаться в VIP-зале аэропорта Кишинева. Об этом 29 июля сообщило молдавское издание Realitatea.

Киркоров приземлился в международном аэропорту Кишинева в четверг вечером, около 23.30. Его не впустили в страну, в связи с чем певец остался в VIP-зале аэропорта.

Цель его визита в Молдову пока неизвестна.

Молдавский адвокат Аурелиу Колентин 29 июля проведет пресс-конференцию в Кишиневском аэропорту на тему: "Российскому певцу Филипу Киркорову запрещен въезд в Республику Молдова".

Российское информационное агентство "Интерфакс" отметило, что Киркоров летел рейсовым самолетом из Стамбула.

"В Кишиневском международном аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам было выяснено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", – отметили в погранполиции Молдовы, сообщило издание Jurnal.

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

Киркоров 26 июля выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Фрагмент его выступления опубликован на YouTube-канале FKLoveStory. Киркоров, выступая перед оккупантами, заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях". Он также упомянул в своей речи бывшую жену, российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинула Россию вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, осудившим российскую агрессию. Желая оккупантам "мирного неба над головой", Киркоров заявил, что эти слова когда-то сказала "женщина, которая поет".

Теги: Россия, Украина, Молдова, самолет, аэропорт, Филипп Киркоров, вторжение, Кишинев, певец, визит
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