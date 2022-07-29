Киркорова не впустили в Молдову

Киркоров приземлился в международном аэропорту Кишинева в четверг вечером, около 23.30. Его не впустили в страну, в связи с чем певец остался в VIP-зале аэропорта.
Цель его визита в Молдову пока неизвестна.
Молдавский адвокат Аурелиу Колентин 29 июля проведет пресс-конференцию в Кишиневском аэропорту на тему: "Российскому певцу Филипу Киркорову запрещен въезд в Республику Молдова".
Российское информационное агентство "Интерфакс" отметило, что Киркоров летел рейсовым самолетом из Стамбула.
"В Кишиневском международном аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам было выяснено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", – отметили в погранполиции Молдовы, сообщило издание Jurnal.
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.
Киркоров 26 июля выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Фрагмент его выступления опубликован на YouTube-канале FKLoveStory. Киркоров, выступая перед оккупантами, заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях". Он также упомянул в своей речи бывшую жену, российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинула Россию вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, осудившим российскую агрессию. Желая оккупантам "мирного неба над головой", Киркоров заявил, что эти слова когда-то сказала "женщина, которая поет".