Киркорова не впустили в Молдову

Киркоров приземлился в международном аэропорту Кишинева в четверг вечером, около 23.30. Его не впустили в страну, в связи с чем певец остался в VIP-зале аэропорта.

Цель его визита в Молдову пока неизвестна.

Молдавский адвокат Аурелиу Колентин 29 июля проведет пресс-конференцию в Кишиневском аэропорту на тему: "Российскому певцу Филипу Киркорову запрещен въезд в Республику Молдова".

Российское информационное агентство "Интерфакс" отметило, что Киркоров летел рейсовым самолетом из Стамбула.

"В Кишиневском международном аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам было выяснено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", – отметили в погранполиции Молдовы, сообщило издание Jurnal.