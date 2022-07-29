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29 июля, 2022
 
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"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять

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Мишина: Это было что-то, что я никогда не чувствовала
Мишина: Это было что-то, что я никогда не чувствовала
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 28 июля в Instagram показала, как училась стрелять из автомата.

"Еще одна беспокойная ночь, и еще один тревожный день. Как сильно война меняет нас и наши убеждения. Сегодня мы листаем новости в ожидании того, что Украина получит новое, более совершенное и мощное, оружие. Радуемся тому, что еще вчера казалось пережитком этой цивилизованной планеты. Казалось, вот-вот – и войны останутся на прошлой странице глобальной истории человечества", – написала она.

Мишина отметила, что теперь знает, что такое настоящее оружие.

"Сначала эти орудия убийств, тяжелые и холодные, заставили меня вздрогнуть и оцепенеть. Но как только я произвела первый выстрел, я почувствовала такой прилив сил, энергии и уверенности! Я не знаю, что это было: адреналин, подсознательное чувство власти или ощущение силы… Не знаю! Но это было что-то, что я никогда не чувствовала", – рассказала она.

Актриса предположила, что такие чувства питают украинских воинов.

"А когда сюда прибавляется патриотическое дело, любовь к нашей жизни – защищать землю и своих близких, они становятся не просто воинами, а сверхлюдьми!" – заявила Мишина.

Она добавила, что сегодня в украинской армии на разных позициях служат более 50 тыс. женщин.

"Вдумайтесь, 50 тыс. обычных украинских девушек, женщин, чьих-то мам, сестер, подруг. Еще недавно большую часть из них волновали очень простые жизненные вопросы: как лучше позаботиться о семье, как все успеть, и иногда – как сделать себя счастливой. А сегодня они пошли в такой новый и сложный опыт, чтобы расширить круг своей семьи до размеров всей страны! Позаботиться и побороться! Украинки, я всегда гордилась вами и пыталась своей деятельностью вносить вклад в жизнь женщин нашей страны! Но сегодня я не просто горжусь, я учусь у вас, восторгаюсь. Я отправляю вам низкий поклон! Вы и есть лучшая иллюстрация храбрости, верности и любви!" – написала актриса.

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Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: Украина, оружие, война, женщины, актриса, Ксения Мишина, украинки
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