"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять

Мишина: Это было что-то, что я никогда не чувствовала Фото: misha.k.ua / Instagram

"Еще одна беспокойная ночь, и еще один тревожный день. Как сильно война меняет нас и наши убеждения. Сегодня мы листаем новости в ожидании того, что Украина получит новое, более совершенное и мощное, оружие. Радуемся тому, что еще вчера казалось пережитком этой цивилизованной планеты. Казалось, вот-вот – и войны останутся на прошлой странице глобальной истории человечества", – написала она.

Мишина отметила, что теперь знает, что такое настоящее оружие.

"Сначала эти орудия убийств, тяжелые и холодные, заставили меня вздрогнуть и оцепенеть. Но как только я произвела первый выстрел, я почувствовала такой прилив сил, энергии и уверенности! Я не знаю, что это было: адреналин, подсознательное чувство власти или ощущение силы… Не знаю! Но это было что-то, что я никогда не чувствовала", – рассказала она.

Актриса предположила, что такие чувства питают украинских воинов.

"А когда сюда прибавляется патриотическое дело, любовь к нашей жизни – защищать землю и своих близких, они становятся не просто воинами, а сверхлюдьми!" – заявила Мишина.

Она добавила, что сегодня в украинской армии на разных позициях служат более 50 тыс. женщин.

"Вдумайтесь, 50 тыс. обычных украинских девушек, женщин, чьих-то мам, сестер, подруг. Еще недавно большую часть из них волновали очень простые жизненные вопросы: как лучше позаботиться о семье, как все успеть, и иногда – как сделать себя счастливой. А сегодня они пошли в такой новый и сложный опыт, чтобы расширить круг своей семьи до размеров всей страны! Позаботиться и побороться! Украинки, я всегда гордилась вами и пыталась своей деятельностью вносить вклад в жизнь женщин нашей страны! Но сегодня я не просто горжусь, я учусь у вас, восторгаюсь. Я отправляю вам низкий поклон! Вы и есть лучшая иллюстрация храбрости, верности и любви!" – написала актриса.

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