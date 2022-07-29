Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото

Саливанчук: Убеждена, что Украина обретет вожделенное счастье и мир, ведь за нами правда Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Вчера наше утро началось с плохих новостей. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции к врагу! Я хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны, которые защищают жизнь каждого из нас, иногда ценой собственных жизней. И всех слов признательности будет недостаточно в такой ситуации. Киев и Харьков, Одесса и Мариуполь, Сумы, Черкассы и все другие города – наши воины защищают каждый клочок украинской земли", – написала она.

Саливанчук добавила, что она благодарна каждому воину за то, что даже в период войны актеры могут чувствовать себя нужными стране и "достойно нести миссию на своем фронте, ведь это значительный вклад в победу над врагом и развитие экономики родной страны".

Она анонсировала следующий спектакль со своим участием, который состоится 20 августа в Театре на Подоле.

"Убеждена, что Украина обретет вожделенное счастье и мир, ведь за нами правда. Спасибо нашей армии, воинам за то, что украинцы за их надежными спинами. Герои!" – написала актриса.

Саливанчук сопроводила пост снимками, сделанными в театре. Она позировала в красном платье с пышной юбкой и тугим корсетом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)