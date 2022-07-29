Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото

"Вчера наше утро началось с плохих новостей. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции к врагу! Я хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны, которые защищают жизнь каждого из нас, иногда ценой собственных жизней. И всех слов признательности будет недостаточно в такой ситуации. Киев и Харьков, Одесса и Мариуполь, Сумы, Черкассы и все другие города – наши воины защищают каждый клочок украинской земли", – написала она.
Саливанчук добавила, что она благодарна каждому воину за то, что даже в период войны актеры могут чувствовать себя нужными стране и "достойно нести миссию на своем фронте, ведь это значительный вклад в победу над врагом и развитие экономики родной страны".
Она анонсировала следующий спектакль со своим участием, который состоится 20 августа в Театре на Подоле.
"Убеждена, что Украина обретет вожделенное счастье и мир, ведь за нами правда. Спасибо нашей армии, воинам за то, что украинцы за их надежными спинами. Герои!" – написала актриса.
Саливанчук сопроводила пост снимками, сделанными в театре. Она позировала в красном платье с пышной юбкой и тугим корсетом.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая вернулась в Киев.