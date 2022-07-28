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28 июля, 2022
 
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Хименес-Браво снялся в облегающих трусах. Фото

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Хименес-Браво обнародовал селфи
Хименес-Браво обнародовал селфи
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 28 июля разместил в Stories Instagram собственное фото в нижнем белье.

Телеведущий сделал селфи перед зеркалом. Он позировал в облегающих трусах на фоне расстеленной кровати.

Фото: hectorjimenezbravo / Instagram
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Эктор Хименес-Браво, телеведущий, фото, ресторатор, зеркало, МастерШеф, белье, трусы, плавки
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