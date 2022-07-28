Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал как провел время в кафе с дочерью

"Разговариваете ли вы со своими детьми как с друзьями? Если нет, попробуйте, очень советую, потому что это и есть клад. Оставьте все обычаи и привычки, просто говорите, что имеете в виду. Они такие глубокие, такие современные… В детях нет никаких табу. Я учусь этому, потому что война показала, что завтра может не быть, а твой ребенок хочет знать, кем есть или был его отец. Разговаривайте", – написал Бадоев.
Пост режиссер сопроводил подборкой снимков, на которых запечатлен он сам и его дочь Лолита. Фото были сделаны во время посещения ими кафе.
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Бадоев сообщал, что выезжал во Францию.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.
Бадоев родился в 1981 году в Беслане (Северная Осетия).
В браке с ведущей Жанной Бадоевой он прожил с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году.
Жанна Бадоева проживает в Италии. Она замалчивает войну РФ против Украины.