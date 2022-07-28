Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал как провел время в кафе с дочерью

Бадоев: Разговариваете ли вы со своими детьми как с друзьями? Фото: alanbadoev / Instagram

"Разговариваете ли вы со своими детьми как с друзьями? Если нет, попробуйте, очень советую, потому что это и есть клад. Оставьте все обычаи и привычки, просто говорите, что имеете в виду. Они такие глубокие, такие современные… В детях нет никаких табу. Я учусь этому, потому что война показала, что завтра может не быть, а твой ребенок хочет знать, кем есть или был его отец. Разговаривайте", – написал Бадоев.

Пост режиссер сопроводил подборкой снимков, на которых запечатлен он сам и его дочь Лолита. Фото были сделаны во время посещения ими кафе.

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