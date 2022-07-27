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27 июля, 2022
 
Новости

Бадоев рассказал, в какой стране впервые после начала войны встретился с дочерью

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Бадоев сообщил, что выехал из Украины во Францию
Бадоев сообщил, что выехал из Украины во Францию
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев 26 июля в Instagram разместил селфи, которое было сделано в предпоследний вечер его пребывания в Париже (Франция).

22 июля Бадоев сообщил, что впервые с начала полномасштабного вторжения РВ в Украину встретился со своей дочерью Лолитой. Тогда он не уточнил, где именно состоялась встреча.

Контекст:

Алан Бадоев родился в 1981 году в Беслане (Северная Осетия).

В браке с ведущей Жанной Бадоевой он прожил с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году.

Жанна Бадоева проживает в Италии. Она замалчивает войну РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Теги: Франция, Париж, дети, война России против Украины, Алан Бадоев, семья
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