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22 июля, 2022
 
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Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны

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Бадоев расстался с матерью своей единственной дочери в 2012 году
Бадоев расстался с матерью своей единственной дочери в 2012 году
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину встретился со своей дочерью Лолитой. Об этом он сообщил 22 июля, разместив ее фото на своей странице в Instagram.

"Есть такая любовь, которая больше похожа на магию, – подписал он снимки. – Первая встреча с доченькой".

Бадоев не уточнил, где ранее находилась его дочь и в каком городе произошла встреча.

Мать Лолиты – бывшая жена Алана Бадоева, Жанна Бадоева – находится в Италии. Она замалчивает войну РФ против Украины.

Контекст:

Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане.

В браке с Жанной Бадоевой он прожил с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

Теги: дети, война России против Украины, Алан Бадоев, семья
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