Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны

Бадоев расстался с матерью своей единственной дочери в 2012 году Фото: alanbadoev / Instagram

"Есть такая любовь, которая больше похожа на магию, – подписал он снимки. – Первая встреча с доченькой".

Бадоев не уточнил, где ранее находилась его дочь и в каком городе произошла встреча.

Мать Лолиты – бывшая жена Алана Бадоева, Жанна Бадоева – находится в Италии. Она замалчивает войну РФ против Украины.

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