Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны

"Есть такая любовь, которая больше похожа на магию, – подписал он снимки. – Первая встреча с доченькой".
Бадоев не уточнил, где ранее находилась его дочь и в каком городе произошла встреча.
Мать Лолиты – бывшая жена Алана Бадоева, Жанна Бадоева – находится в Италии. Она замалчивает войну РФ против Украины.
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Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане.
В браке с Жанной Бадоевой он прожил с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.