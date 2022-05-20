Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
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"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери

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Бадоев: Мамуля ушла
Бадоев: Мамуля ушла
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев 20 марта сообщил в Instagram о смерти матери.

"Мамуля ушла. Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких – Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем благодарю за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка, ты была сильная, смелая, преданная, красивая и душой, и телом женщина", написал он. 

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе он снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность Бадоев приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".

Теги: смерть, режиссер, Алан Бадоев
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