  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья

"Твои родители в Запорожье?" – спросил ведущий Слава Демин у Ямы.

"Сейчас они в Запорожье, к сожалению. Но они жили в Прикарпатье два с половиной месяца. Я их вывез приблизительно на пятый или шестой день. У нас был с ними короткий, но трудный разговор. Это был момент, когда из Запорожья ехали мои друзья и сказали, что могут взять моих родителей. Это были дни, когда российские войска подходили ближе к городу, уже были в Запорожской области. Я так в жизни с родителями никогда не говорил и, надеюсь, не буду. Я просто кричал на них, иногда с матами, потому что они не хотели уезжать. Они сидели на даче и говорили, что у них еды приблизительно на месяц".

Яма отметил, что тогда ему удалось заставить родителей покинуть город, но вскоре они вернулись в Запорожье.

"Удержать их в западной части страны я не мог. Я общался, но не получался диалог, – отметил он. – Сейчас мы тоже ссоримся. Они живут на даче за городом в сторону выезда на Днепр".

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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