  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья

"Твои родители в Запорожье?" – спросил ведущий Слава Демин у Ямы.
"Сейчас они в Запорожье, к сожалению. Но они жили в Прикарпатье два с половиной месяца. Я их вывез приблизительно на пятый или шестой день. У нас был с ними короткий, но трудный разговор. Это был момент, когда из Запорожья ехали мои друзья и сказали, что могут взять моих родителей. Это были дни, когда российские войска подходили ближе к городу, уже были в Запорожской области. Я так в жизни с родителями никогда не говорил и, надеюсь, не буду. Я просто кричал на них, иногда с матами, потому что они не хотели уезжать. Они сидели на даче и говорили, что у них еды приблизительно на месяц".
Яма отметил, что тогда ему удалось заставить родителей покинуть город, но вскоре они вернулись в Запорожье.
"Удержать их в западной части страны я не мог. Я общался, но не получался диалог, – отметил он. – Сейчас мы тоже ссоримся. Они живут на даче за городом в сторону выезда на Днепр".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. О том. что в первый день войны он вместе с женой и сыном покинул Украину, переехав сперва в Европу, а затем в США, Яма рассказал 23 июля в интервью "Люкс ФМ".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.