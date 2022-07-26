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26 июля, 2022
 
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"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото

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Хименес-Браво впервые рассказал о новой возлюбленной в феврале 2022 года
Хименес-Браво впервые рассказал о новой возлюбленной в феврале 2022 года
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 26 июня в Instagram разместил архивное фото, на котором запечатлен в объятиях новой возлюбленной, имя которой скрывает.

"Я с тобой другой. Ощущение теплоты в отношениях всегда сглаживает углы. Удивляюсь тому, как я спокоен рядом с тобой. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы ты всегда была рядом. Скучаю", – подписал он фото. 

"Молоденькая и хорошенькая", – оценили фото подписчики.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал о своей новой девушке. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.

После полномасштабного вторжения РФ избранница ресторатора покинула Украину.

Теги: Эктор Хименес-Браво, ресторатор, объятия, девушка
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