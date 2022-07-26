"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото

"Я с тобой другой. Ощущение теплоты в отношениях всегда сглаживает углы. Удивляюсь тому, как я спокоен рядом с тобой. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы ты всегда была рядом. Скучаю", – подписал он фото.

"Молоденькая и хорошенькая", – оценили фото подписчики.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал о своей новой девушке. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.

После полномасштабного вторжения РФ избранница ресторатора покинула Украину.