Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
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"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо

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Хименес-Браво впервые рассказал о своей новой возлюбленной в феврале 2022 года
Хименес-Браво впервые рассказал о своей новой возлюбленной в феврале 2022 года
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 19 июля в Instagram разместил архивное фото, на котором запечатлен вместе со своей новой возлюбленной, имя которой скрывает.

"Скучаю по нашим семейным вечерам", – подписал он публикацию.

"Красивая пара", – оценили фото подписчики.

"Вы очень похожи с вашей любимой. Две половинки одного целого", – написали фолловеры.

Ранее Хименес-Браво публиковал совместные фото с возлюбленной, на которых она позировала спиной к объективу или же была запечатлена так, что видно было лишь часть лица.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал о своей новой девушке. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.

В конце апреля Хименес-Браво показал, как общается со своей девушкой по видеосвязи. Ресторатор сообщил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его возлюбленная выехала из страны.

Теги: война России против Украины, Эктор Хименес-Браво
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