"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо

"Скучаю по нашим семейным вечерам", – подписал он публикацию.

"Красивая пара", – оценили фото подписчики.

"Вы очень похожи с вашей любимой. Две половинки одного целого", – написали фолловеры.

Ранее Хименес-Браво публиковал совместные фото с возлюбленной, на которых она позировала спиной к объективу или же была запечатлена так, что видно было лишь часть лица.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал о своей новой девушке. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.

В конце апреля Хименес-Браво показал, как общается со своей девушкой по видеосвязи. Ресторатор сообщил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его возлюбленная выехала из страны.