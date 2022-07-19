Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят

"В Америке сложно с девушками. У них другой менталитет, не все так просто. Украинские девушки здесь нарасхват, потому что они очень красивые. И здесь действительно не хватает красивых девушек. Не знаю, почему так. Есть красивые, безусловно, но большинство неряшливы, не очень за собой следят", – заявил он.

По словам Ступки, он также не готов к отношениям с американками, так как не настолько хорошо владеет английским, чтобы иметь возможность говорить на любые темы.

"Я свободен, и пока нет какого-нибудь сильного желания начинать новые отношения. О женитьбе вообще не думаю", – подытожил он.