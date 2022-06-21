50-летний Хименес-Браво рассказал, зачем делает себе гормональные импланты

"Тренировки по шесть раз в неделю, съемки, рестораны, проработка новых блюд и личная жизнь... Меня спасают пеллеты с гормонами. С ними я полноценно отдыхаю за шесть-семь часов сна, становлюсь более выносливым и энергичным", – написал 50-летний ресторатор.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.