50-летний Хименес-Браво рассказал, зачем делает себе гормональные импланты

Хименес-Браво заявил, что спит не больше семи часов в сутки Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Тренировки по шесть раз в неделю, съемки, рестораны, проработка новых блюд и личная жизнь... Меня спасают пеллеты с гормонами. С ними я полноценно отдыхаю за шесть-семь часов сна, становлюсь более выносливым и энергичным", – написал 50-летний ресторатор.