"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой

Хименес-Браво впервые рассказал о своей новой возлюбленной в феврале 2022 года Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Моя дорогая, очень по тебе скучаю. Между нами километры – я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка подзаряжают меня делать больше. Для страны и людей. Скоро мы встретимся, обещаю", – подписал он фото.

В конце апреля Хименес-Браво показал, как общается со своей девушкой по видеосвязи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)



