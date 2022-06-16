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16 июня, 2022
 
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"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой

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Хименес-Браво впервые рассказал о своей новой возлюбленной в феврале 2022 года
Хименес-Браво впервые рассказал о своей новой возлюбленной в феврале 2022 года
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 16 июня в Instagram разместил архивное фото, на котором запечатлен вместе со своей новой возлюбленной, имя которой скрывает.

"Моя дорогая, очень по тебе скучаю. Между нами километры – я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка подзаряжают меня делать больше. Для страны и людей. Скоро мы встретимся, обещаю", – подписал он фото. 

В конце апреля Хименес-Браво показал, как общается со своей девушкой по видеосвязи


Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал о своей новой девушке. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.

Теги: война России против Украины, Эктор Хименес-Браво
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