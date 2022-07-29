"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь

Рядом телеведущий разместил портрет дочери, написанный по снимку.

"Рисунок или фото? Моя Лоло. Она средний ребенок в семье, и на самом деле ей сложнее всего найти свое место, ведь есть старшая Алиса, есть младший Нил. У них свои роли. Среднему нужно искать свое, не такое очевидное", – написал он.

Контекст:

Анатолий Анатолич в 2010 году женился на основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлии Бойко. У пары трое детей: две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013) и сын Нил (2021).

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня он сказал, что вернулся в Украину.