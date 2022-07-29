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29 июля, 2022
 
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"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь

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У Анатолия Анатолича трое детей
У Анатолия Анатолича трое детей
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 28 июля в Facebook опубликовал фото своей девятилетней дочери Лолиты.

Рядом телеведущий разместил портрет дочери, написанный по снимку.

"Рисунок или фото? Моя Лоло. Она средний ребенок в семье, и на самом деле ей сложнее всего найти свое место, ведь есть старшая Алиса, есть младший Нил. У них свои роли. Среднему нужно искать свое, не такое очевидное", – написал он.

https://www.facebook.com/anatolij.anatolich/posts/pfbid0uAyvgZoRiuEBx6hqvSe1fyUYrr5SMh5zQdpYJjNiYSAdojXUHgMMFgbLzCqSvxGEl

Контекст:

Анатолий Анатолич в 2010 году женился на основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлии Бойко. У пары трое детей: две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013) и сын Нил (2021)

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня он сказал, что вернулся в Украину.

Теги: дети, телеведущий, ребенок, фото, Анатолий Анатолич
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