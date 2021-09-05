"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки

"Три мушкетера", – подписал ведущий фото.

На снимках Горбунов стоит на улице с детьми – младший ребенок находится в серой коляске, в нее заглядывает старший сын.

"Рада за вас! Два сына – это большое счастье", – написала valentina.kiev.ua.

"Какое милое фото", – отметила ibondar19871911.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)