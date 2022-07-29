  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео

"Песня-благодарность людям света, работникам ГСЧС, работа которых часто остается, так сказать, за кадром. Я восхищаюсь ими, как и всеми несломленными украинцами! На документальные кадры невозможно смотреть без слез, но есть и такие кадры, где ребята улыбаются, вопреки усталости и боли, и я улыбаюсь вместе с ними", – прокомментировала премьеру Огневич. Об этом пресс-служба исполнительницы сообщила изданию "ГОРДОН".

Певица отметила, что она приняла решение оставаться в Украине, и верит в будущее страны.

"С самого начала полномасштабного вторжения я была эмоционально обессилена, не имела никакого желания подходить к инструменту. Этот период прошел, и мы создали "Світло" вместе с талантливым сонгмейкером по имени Миша Гайдай и Roxolana", – заявила Огневич.

Она подчеркнула, что хочет привлечь внимание к работе ГСЧС.

"Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" – сказала певица.