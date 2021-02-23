Огневич рассказала, как часто ходит на свидания

По словам украинской певицы Златы Огневич, иногда она ведет себя на свидании так, чтобы парень не захотел встретиться с ней еще раз.

Огневич: Я могу себя вести довольно кринжово Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич заявила, что редко ходит на свидания. Об этом она рассказала в Instagram 23 февраля.

"Кстати, я могу себя вести довольно кринжово, чтобы парень даже и не подумал встретиться вновь", – заявила певица.

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Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым. Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Осенью артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.