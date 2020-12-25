Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года

Украинская певица Злата Огневич советует за несколько дней до Нового года навести порядок в доме, телефоне и голове.

Огневич: Важно в этом году оставить все свои переживания Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 25 декабря составила список из пяти дел, которые рекомендует успеть сделать до конца года.

Певица советует первым делом подвести итоги года, избавиться от хлама, купить подарки, избавиться от обид и озвучить слова благодарности, а также почистить телефон от ненужной информации.

"Если хотите начать новый год хорошо, важно в этом году оставить все свои переживания, обиды отпустить, простить и забыть", – подытожила артистка.

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Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым. Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

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